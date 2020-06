Il ritiro può aspettare: Kim Hill continua a Conegliano

VOLLEY FEMMINILE

Kimberly Hill mette momentaneamente nel cassetto l'ipotesi ritiro. L'americana ha infatti rinnovato con l'Imoco Volley Conegliano, decidendo così di portare avanti il proprio impegno in gialloblù anche per il 2020/21 per poi concentrare mente e corpo sulle Olimpiadi di Tokyo.





























Le sue prime parole: "Mi ritengo davvero molto fortunata nella mia vita professionale, perché le mie compagne di squadra dell'Imoco sono anche alcune delle mie amiche più care. Inoltre sono anche tra le migliori giocatrici di pallavolo che ci siano nel mondo, quindi sono molto felice di poter giocare un'altra stagione insieme a questo fantastico gruppo".

Su come ha trascorso il lockdown, la bionda di Portland va controcorrente: "Tutto sommato è stata davvero una bella pausa, un momento per ricaricare le batterie e tirare il fiato dopo tante stagioni in cui non mi sono mai fermata. Qui negli Stati Uniti mi sto allenando in palestra per essere pronta alla ripresa dell'attività, ma mi sto anche godendo il tempo libero, posso trascorrere tempo con gli amici e la mia famiglia che normalmente non vedo mentre sono in Italia o in giro con la Nazionale".