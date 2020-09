Il Rinascimento della Savino Del Bene Scandicci è cominciato

VOLLEY FEMMINILE

Manca sempre meno all’inizio del campionato di Serie A1 e la Savino Del Bene Scandicci si è svelata ai suoi tifosi. A differenza delle consuete presentazioni, Massimo Barbolini e le ragazze si sono raccontate in maniera digitale. Per la prima volta nella storia, infatti, la presentazione si è svolta senza tifosi. Una lunga diretta social con interventi di autorità e giornalisti in video che ha lanciato la squadra verso il campionato al via questo fine settimana.

Le parole del direttore sportivo di Scandicci, Francesco Paoletti: “Siamo molto soddisfatti rispetto alla squadra allestita. Sarà una stagione piena di impegni ravvicinati e questo vuol dire essere coinvolti in tutte le fasi salienti delle varie competizioni. Ci siamo presentati in maniera diversa e si è sentita la mancanza del pubblico, speriamo con la diretta di essere arrivati ai nostri tifosi".

Le parole del coach cinque volte campione d'Italia, Massimo Barbolini: "È bello ricominciare. Il primo obiettivo è fare dei risultati. Il modo in cui vengono all’inizio non conta, bisognerà poi iniziare a giocare meglio che possiamo e qualcosa già si è visto in quel poco che abbiamo giocato. Sono molto tranquillo su questo”.

La Serie A1 della Savino Del Bene Scandicci inizierà domenica 20 settembre in casa della Zanetti Bergamo, mentre gli impegni europei delle toscane prenderanno il via il 22 settembre con i preliminari di Champions League contro il TENT di Obrenovac (SRB).