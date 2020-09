Il primo posticipo di SuperLega va alla Lube: Verona battuta 0-3

VOLLEY MASCHILE

La Cucine Lube Civitanova espugna l’AGSM Forum di Verona, teatro della finale di Supercoppa italiana, conquistando 3 punti nel posticipo della 1ª giornata di SuperLega nella sfida contro i padroni di casa della NBV. Partita controllata dall’inizio alla fine dagli uomini di Fefè De Giorgi, nonostante i guizzi di Verona con Kaziyski, Boyer e il ritrovato Jaeschke (2 anni di assenza per infortunio). A fare la voce grossa i 5 ace (3 per Simon, MVP del match) e i 6 muri dei biancorossi, che attaccano al 56% con Rychlicki miglior realizzatore con 13 punti.

Partita divertente fin dai primi scambi. Qualche errore in battuta da entrambe le parti tiene le squadre francobollate (11-11), ma è lo strappo finale di Simon ad assegnare il set (23-25). Nel secondo parziale è sempre il centrale cubano a dominare con un turno in battuta devastante, che scava un solco incolmabile per i gialloblù (20-25). L’ultima frazione si apre ancora una volta con un duello punto a punto, in cui al muro invalicabile della Lube rispondono gli efficaci contrattacchi dei padroni di casa. A salire in cattedra è Leal, che tanto al servizio quanto in attacco mette a dura prova i gialloblù e getta le basi per una distanza incolmabile (21-25).