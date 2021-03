Il Covid non lascia scampo a Casalmaggiore: la VBC rinuncia ai playoff di Serie A1

FEMMINILE

Sulla testa del roster casalasco pende una quarantena imposta dall'ATS Valpadana fino al 30 marzo

La VBC èpiù Casalmaggiore ha comunicato ufficialmente la rinuncia ai playoff scudetto di Serie A1. A causa del Covid-19 che vede ancora positive sei atlete e l'intero staff tecnico, la società rosa si vede costretta ad interrompere la stagione sportiva, senza scendere in campo in entrambe le gare programmate per gli ottavi contro la Reale Mutua Fenera Chieri. Piemontesi che accedono al turno successivo, i quarti, dove affronteranno la Saugella Monza. Rubin / LVF

"È grande il rammarico - dice il presidente rosa, Massimo Boselli Botturi - per non aver potuto, in un modo dignitoso, onorare questo finale di campionato. Il ringraziamento della società va alle giocatrici ed ai tecnici che da oltre quindici giorni sono chiusi in casa per rispettare la quarantena imposta dall'ATS Valpadana. Un grazie anche ai dottori Graziano Sassarini e Luigi Vezzosi che hanno affiancato la VBC in queste difficili settimane, martoriate dal Covid. Infine un grazie anche al presidente di Lega Mauro Fabris per la fattiva collaborazione che ha permesso di raggiungere un accordo per la nostra rinuncia alla prosecuzione della nostra stagione".