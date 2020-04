Pro Patria e Volley Segrate uniscono le forze per il settore giovanile di vertice

Dalla stagione agonistica 2020/21 Bracco Pro Patria Milano e Volley Segrate hanno deciso di collaborare per creare un polo di eccellenza, che prevede l’allestimento di squadre di vertice per ogni categoria giovanile e che avrà come missione la crescita e lo sviluppo delle giovani atlete di entrambe le società oltre alla competitività a livello territoriale e regionale.