Gioia Scandicci: è ammessa in Champions League!

Festa grande per la Savino Del Bene Scandicci, che ha ufficialmente ricevuto la comunicazione che anche nella prossima stagione parteciperà alla CEV Champions League. Le toscane, inizialmente qualificate alla Coppa CEV, sono state riammesse nella massima competizione europea per club anche in virtù dell'accesso ai quarti di finale ottenuto nel 2019/20, prima che il coronavirus stoppasse l'annata sul più bello. La formazione guidata da Barbolini partirà dai turni preliminari, mentre i restanti club (Conegliano, Busto Arsizio e Novara) inizieranno il loro cammino dalla fase a gironi.