Ghiretti sfida Fabris, volata all’ultimo voto

Lunedì 8 giugno sarà il giorno del testa a testa tra Roberto Ghiretti e Mauro Fabris per la corsa alla poltrona di presidente della Lega Pallavolo Serie A Femminile. Il nuovo candidato al vertice con un lungo passato tra Lega maschile, FIVB e non solo sfida il personaggio che dal 2006 per 7 mandati consecutivi ha preso per mano il volley rosa. Ma in vista delle prossime elezioni, come sono divisi i voti delle 14 società di Serie A1 e 19 di A2? Chi è in vantaggio in un provvisorio exit poll: Fabris o Ghiretti?