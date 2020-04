Gaspari e Casalmaggiore si separano: futuro a Monza?

VOLLEYMERCATO

Dopo due stagioni di alti e bassi, senza mai riuscire a imporsi tra le grandi del campionato, la èpiù Pomì Casalmaggiore cambierà allenatore. Ed è lo stesso Marco Gaspari a spiegarlo in un'intervista a La Provincia: "È presto per parlare di futuro, ma non sarò a Casalmaggiore la prossima stagione".

Il più grande rammarico? "Quello di non essere riuscito a trovare continuità con un sistema di gioco. La stagione scorsa l’assetto è stato modificato in corsa con la partenza di Rahimova e dell’arrivo di Skorupa, quest’anno abbiamo dovuto adattare la squadra in virtù della continuità dell’opposto. Il rammarico nasce dal fatto di non essere stato in grado di far fare il salto di qualità alla squadra".

Il tecnico 37enne, secondo diverse voci, è in gara assieme a Carlo Parisi come prossimo allenatore della Saugella Monza, che nelle scorse settimane aveva provato a chiudere per Stefano Lavarini. Da scartare per le rosa la pista che porta a Marco Bracci, cercato nel corso della stagione appena conclusa.