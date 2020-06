Fine di un’era: Casalmaggiore non sarà più "Pomì"

Dopo nove anni ricchi di successi e soddisfazioni si chiude la partnership vincente tra la VBC Casalmaggiore e il marchio Pomì. Lo rivela (non senza amarezza) il presidente della casalasche, Massimo Boselli: "Ci spiace prendere atto che non ci sia più la volontà di sostenerci specie in un momento come questo, dove a maggior ragione pensavamo di poter contare su un'azienda del territorio che potesse sostenere una realtà locale d'eccellenza che negli anni ha sempre portato in alto il nome di Casalmaggiore e dei marchi ad essa collegati".