Egonu vuole il riscatto: "Giocare poco all'Europeo mi ha fatto male, ora voglio le Olimpiadi"

VOLLEY

La stella della Vero Volley si è raccontata: "Quando capita una giornata no si fa un dramma, così mi isolo e chiudo"

Paola Egonu sta scrivendo un nuovo capitolo della propria storia da pallavolista e con la Vero Volley sta ritrovando se stessa dopo il periodo difficile con la Nazionale. L'ultimo Europeo passato in panchina, le critiche e i dissapori con l'ex ct Mazzanti sono alle spalle. Ora l'obiettivo comune è Parigi 2024, le Olimpiadi: "Auguro a tutte noi azzurre di fare una stagione strepitosa, dando il massimo per ritrovarci insieme a lottare per il nostro obiettivo" ha commentato la pallavolista in riferimento ai Giochi.

Egonu, sicuramente una delle stelle dell'Italia della pallavolo, è abituata alle situazioni difficili ma nonostante questo ha rischiato di cadere più volte. Normale anche per un'atleta del suo livello: "Mi ha fatto male non poter giocare l'Europeo perché eravamo in Italia e non mi è mai capitato di giocare con la Nazionale in Italia". Una esperienza traumatica che però ha spinto Egonu a scoprire nuovi limiti: "Ho imparato a stare dietro, a fare il tifo e lavorare su me stessa. Le decisioni degli altri non dovrebbero cambiare quel che penso di me".

Nel recente passato poi Egonu ha spesso dovuto combattere con offese e comportamenti razzisti da parte di persone che la considerano straniera per il colore della pelle: "Io combatto per la diversità, non solo per il colore della pelle come nel mio caso. Sogno bambini e bambini che crescono nell'amore e non nel dolore".

Fortissima, atletica ma allo stesso tempo fragile. Questa è la Paola Egonu che alla Vero Volley vuole scrivere un nuovo capitolo della propria carriera: "Una giocatrice è forte quando accetta il carattere di tutti, con pregi e difetti. La giornata no può capitare a tutti e spesso non si nota nemmeno, ma se questa capita a un giocatore forte di carattere si nota e se ne fa un dramma. Io la sento quella tensione e vorrei che non ci fosse, così finisco con isolarmi e chiudermi".