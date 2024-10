Tutto ok quindi per la giocatrice di Lavarini che riprenderà il lavoro in palestra. Difficile invece ipotizzare quando potrà tornare a fare parte del sestetto titolare, probabilmente a metà novembre. Egonu era stata sottoposta a un trattamento endoscopico chirurgico per la risoluzione di un'infezione alle fosse nasali lo scorso 10 ottobre. Due giorni dopo era stata dimessa dall'ospedale.