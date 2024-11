Egonu-Milano c'è tensione con la Turchia sullo sfondo

A lanciare le ipotesi di rottura era stato un paio di giorni fa il giornalista tv di stato turca Enes Yalniz: "Paola Egonu è infelice di Milano, non sorprendiamoci se nei prossimi giorni ci sarà una separazione".

Da qui ore di speculazioni: l'agente Raguzzoni sarebbe stato avvistato in Turchia (ma ieri si è geolocalizzato su facebook sull'Appennino emiliano per smentire le voci) e inevitabilmente si è accostata Egonu al suo ex club, il Vakifbank di Guidetti, e al Galatasaray. Senza escludere dalla rosa delle possibili pretendenti anche i team della neonata lega professionista americana.

In realtà la squadra che con maggiori probabilità avrà Egonu nel suo roster fino alla fine della stagione è proprio Vero Volley Milano. Le operazioni di trasferimento sono complicatissime: la settimana prossima comincerà la Champions League e basterebbe un ingresso in campo di Egonu (o della canadese Van Ryk sua possibile sostituta a Milano) per impedire alla giocatrice di vestire un'altra maglia in Europa in questa stagione.

Ma che tra Egonu e Vero Volley non ci sia la serenità della scorsa stagione è innegabile. La presenza di tensione non manca e, aggiungiamo, sembra maggiore quella della società. Non bisogna escludere nulla, ma al momento la coppia Marzari-Fumagalli, plenipotenziari del Consorzio, non ha intenzione di privarsi della sua opposta.