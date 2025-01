Egonu eletta migliore pallavolista al mondo

Volleyball World, portale collegato alla FIVB, la Federazione Internazionale di pallavolo,, ha incoronato Paola Egonu come miglior pallavolista al mondo per il 2024: a inserirla in vetta alla speciale classifica è stato il social team della testata nata da tempo da una partnership tra FIVB e CVC Capital Partners. Paola Egonu, oro olimpico con la Nazionale a Parigi, ha preceduto in classifica due schiacciatrici, ovvero la brasiliana Gabi e la statunitense Kathryn Plummer.