Doccia fredda per Kazan: N'Gapeth è positivo al coronavirus

VOLLEY MASCHILE

Earvin N'Gapeth, schiacciatore dello Zenit Kazan con un lungo passato in Italia a Modena, è il primo pallavolista positivo al coronavirus. Lo riporta un portale online russo.

Il giocatore si è sentito male il 12 marzo a rientro da un viaggio in Francia. Ricoverato nel reparto di malattie infettive di Kazan, il tampone per il COVID-19 ha dato esito positivo. Le condizioni sono comunque positive e si prospetta che il campione transalpino possa tornare a casa entro massimo una settimana. Difficile al momento attuale pensare a una conclusione del campionato russo.

N'Gapeth, 29 anni da poco compiuti, si è reso protagonista negli ultimi giorni del 2019 per un fatto spiacevole. Dopo aver concluso il Mondiale per club con lo Zenit Kazan, il francese è stato arrestato in Brasile dopo aver ricevuto accuse di molestie sessuali da un'abitante di Belo Horizonte.