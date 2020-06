Dalla Serbia: "Atanasijević positivo al coronavirus"

SUPERLEGA MASCHILE

Aleksandar Atanasijević è il primo pallavolista di SuperLega maschile positivo al coronavirus. Lo annunciano diversi portali di informazione dalla Serbia, paese in cui è nato il bomber della Conad Sir Safety Perugia. Il giocatore non ha voluto rilasciare dichiarazioni in merito.

Atanasijević attualmente si trova a casa sua, in Serbia, e presenta solo dei sintomi lievi di malattia. Era recentemente rientrato da Perugia, dove è stato in quarantena per lungo tempo e dove è risultato negativo in tutti i test effettuati.