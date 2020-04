Cuneo saluta Cambi e Van Hecke: Firenze e Monza nel futuro

VOLLEYMERCATO

Carlotta Cambi e Lise Van Hecke lasciano la Bosca S. Bernando Cuneo. Lo ha comunicato la società piemontese attraverso le parole del direttore sportivo Primasso: "Ringraziamo Lise e ‘Charlie’ per la professionalità e la determinazione con cui hanno affrontato la sfida cuneese". Cambi, palleggio vinci-tutto destinata a Firenze Instagram

Instagram Solo 23 anni, ma già una Champions League, uno scudetto e una Coppa Italia in bacheca. È l'identikit di Carlotta Cambi, palleggiatrice di Cuneo che era finita nel mirino di Busto Arsizio, ma che probabilmente approderà a Firenze.





Ultime gallery

Per le due il destino è già deciso. La palleggiatrice italiana sarà una nuova giocatrice de Il Bisonte Firenze mentre l'opposto belga, come riporta Luca Muzzoli, ha firmato per la Saugella Monza. Il d.s. Primasso ha comunque sottolineato la volontà da parte di Cuneo di investire: "Stiamo lavorando per allestire una rosa competitiva, ai nostri tifosi chiediamo il consueto calore anche in questa imprevedibile situazione".