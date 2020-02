Coppa Italia A2: la finale è in diretta su SportMediaset

VOLLEY FEMMINILE

Domenica 2 febbraio ci sarà anche la finale di Coppa Italia di Serie A2 ad incendiare il PalaYamamay. E per l'occasione, a sfidarsi saranno le teste di serie che nella prima parte di stagione hanno dominato la Pool A e B di campionato: Omag San Giovanni in Marignano e Delta Informatica Trentino.

Sarà l'11º confronto tra le due formazioni, con le riminesi che si trovano in vantaggio con 7 vittorie contro 3. Le ragazze di Stefano Saja, oltretutto, hanno già conquistato la Coppa Italia di A2 nella stagione 2017/18, e faranno di tutto per centrare la seconda coccarda tricolore della loro storia. Sarà un match ricco di emozioni anche e soprattutto per Vittoria Piani, bomber di Trento che per due stagioni ha giocato proprio al PalaYamamay con la maglia di Busto Arsizio.

I team hanno sfruttato le finestra di mercato invernale per centellinare il proprio sestetto e sopperire a due infortuni di lungo termine: quello della palleggiatrice trentina Elisa Moncada e della romagnola Ilaria Battistoni. Hanno preso il loro posto nel roster la regista slovacca Barbora Kosekova, giunta in settimana a Trento dal campionato ungherese, e Francesca Saveriano, svincolatasi dell'Exacer Montale.

Diversi spunti per un match che sarà visibile in diretta (a partire dalle ore 14:30) sulla pagina Facebook SportMediaset, sull'app e sul sito SportMediaset.it.