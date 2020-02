La finale è Conegliano-Busto: spazzate vie Scandicci e Monza

COPPA ITALIA

di

GIACOMO MAGNANI

Rispettati i favori del pronostico nelle semifinali della 42ª Coppa Italia di Serie A1. Scandicci e Monza ci provano, ma Conegliano e Busto Arsizio sono semplicemente le due squadre più forti del campionato e l'hanno ampiamente dimostrato in queste due sfide da dentro o fuori. Domani alle 18:00 la finale che assegnerà la coccarda tricolore.

Il primo set di Conegliano è uno spettacolo. Neanche il tempo di accorgersi che la partita è iniziata che le venete volano sul 6-0. La Savino Del Bene è compressa nella morsa delle campionesse del mondo: 16-4. Le toscane provano il doppio cambio, ma la storia non cambia: 19-6. Le ragazze di Conegliano sono indemoniate: volano su tutti i palloni, compresa Sylla che tira giù i cartelloni pubblicitari prima del muro del 21-7 di Egonu. Il set si chiude con il 25-15 firmato De Kruijf, ma è impietoso il -3% di effecienza in attacco della Savino Del Bene.

Il maggior numero di errori al servizio di Conegliano e una minore intensità favoriscono le toscane all’inizio del secondo, pur restando in svantaggio rispetto a una Conegliano che macina punti con Egonu (19 per lei nel match). La Savino Del bene martella in battuta e migliora l’incisività in attacco, ma non basta per impensierire le ragazze di Santarelli. È un errore di Malinov al servizio che sigla il 25-19 e 2 a 0 per le venete.

Terzo set segnato dagli errori di Conegliano, con la Savino Del Bene che si porta in vantaggio per la prima volta: 8-6. Santarelli usa il time-out a disposizione sul 18-17 Scandicci. Ace di Giulia Gennari e nuovo vantaggio Conegliano che poi trova il 20-18 con un muro di Egonu su Pietrini. Il testa a testa prosegue fino alla fine del parziale, quando in volata è Conegliano a spuntarla con un muro di Sylla: 25-23 e finale conquistata.

Saugella Monza rediviva dopo la vittoria contro Novara che affronta la squadra più in forma assieme a Conegliano, ovvero le padrone di casa della Unet E-Work Busto Arsizio. Parisi che dimostra di essere un allenatore di carattere e schiera da subito la diagonale palleggio-opposto con Di Iulio e Plummer (panchinate Skorupa e Ortolani). Tanti errori e imprecisioni nei primi scampoli del match, probabilmente dettati da una tensione palpabile nell’aria. Cominciano i problemi in attacco per Monza (11% di efficienza a fine set), anche per meriti di una Busto brava nel muro-difesa. Solo Heyrman fa intravedere qualcosina. Busto si fa aiutare anche dalla onda rossa che riempie gli spalti del PalaYamamay, chiudendo il primo set 25-16 con Lowe.

Tanto equilibrio nel secondo set fino al 17-17, quando un errore di Orthmann e una diagonale vincente di Lowe porta Busto sul 19-17. Un ace di Orro (20-17) lancia Busto, ma Monza non demorde e costringe Lavarini al time-out sul 23-21. Gli effetti sperati si fanno vedere, con un errore in battuta di Monza e un muro vincente su Ortolani: 25-21 e 2 a 0. Notevole prova di Washington che chiude il parziale con 6 punti e l’80% di positività.

Il terzo parziale è quello decisivo. Sul 16-12 per Busto Arsizio si scatena Squarcini, che con 2 ace consecutivi permette alla Saugella di tornare a contatto. Nulla da fare però per le ragazze di Parisi: anche questo set si chude in favore di una Busto trascinata dagli attacchi di Lowe ed Herbots: 25-22 e PalaYamamay che esplode di gioia, in attesa della finalissima contro l'Imoco Volley Conegliano.

