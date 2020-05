Conegliano conferma la sua capitana: Wołosz resta all'Imoco

VOLLEYMERCATO

Conferma extra-lusso per l'Imoco Volley 2020/21, quella della capitana Joanna "Asia" Wołosz, che per il quarto anno sarà la palleggiatrice della squadra gialloblù. In tre splendide stagioni la 30enne polacca di Elbląg ha vinto due scudetti, due Supercoppe Italiana, una Coppa Italia e la perla del Mondiale per club, salendo due volte sul podio in Champions League. Wołosz non si muove: la capitana resta a Conegliano Instagram

Instagram Asia Wołosz è considerata una delle migliori palleggiatrici al mondo. Nonostante le voci di un interesse dell'Eczacıbaşı, la polacca indosserà la maglia di Conegliano anche per il 2020/21.





Instagram Ultime gallery Vedi tutte

Una fuoriclasse assoluta nel suo ruolo, capitana che sa essere riferimento e trascinatrice in campo e fuori, un punto di partenza delle riconferme nella rosa di coach Santarelli che significa perpetrare le grandi ambizioni dell'Imoco Volley anche per la prossima stagione sportiva.

"Per me non c'era un'altra opzione, la prima volontà era quella di restare a Conegliano e sono molto felice di vestire ancora la maglia dell'Imoco Volley. Non avrei mai creduto in vita mia che sarei rimasta più di un anno o due nello stesso club, invece la prossima sarà la quarta stagione con la maglia gialloblù ed è stata una scelta automatica, non mi vedo con nessuna altra maglia addosso. Abbiamo tifosi pazzeschi, una società che non ci fa mancare nulla, uno staff preparato di alto livello e delle compagne super con cui ho legato tantissimo. Insomma, mi sento a casa e voglio continuare questa bellissima storia".

La prossima stagione? "Purtroppo quest'anno ci siamo dovute fermare sul più bello, proprio nella parte decisiva della stagione. Questo ci darà ancora più forza per lavorare intensamente e più fame di vittoria, dobbiamo riprendere da dove abbiamo lasciato perché vogliamo dimostrare anche nella prossima stagione che siamo la squadra più forte".

Sei tornata in Polonia dopo due mesi di stop forzato in Italia, com'è la situazione lì? "Adesso sono a Varsavia dopo un lungo viaggio in automobile da Conegliano. Tra qualche giorno andrò a trovare anche i miei genitori e a riabbracciarli dopo tanto tempo. Qui a Varsavia quasi tutte le attività sono aperte e c'e' tanta gente in giro, con il distanziamento e le mascherine, dopo due mesi chiusi dentro casa a Conegliano la cosa mi ha un po' stupita, ma adesso mi sto abituando".