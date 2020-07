Colpo di fine mercato per la UYBA: Stevanović è ufficiale

Era il tassello che mancava per completare il cerchio e la dirigenza biancorossa non se l'è fatta scappare: Jovana Stevanović è una nuova centrale della Unet e-work Busto Arsizio. Dopo un corteggiamento iniziale non andato a buon fine, la serba si è convinta a sposare il nuovo progetto della UYBA per poter così restare nel Paese che tanto le ha dato, l'Italia.