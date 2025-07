Psg, Luis Enrique: "Ora l'ultimo step col Chelsea, vogliamo fare la storia del Psg"

XABI ALONSO: "FA MALE, C'È TANTO LAVORO DA FARE"

Dopo la pesante sconfitta col Psg nella semifinale del Mondiale per Club, Xabi Alonso invece mastica amaro. "L'inizio della partita ci ha lasciato un segno profondo. È diventato molto difficile per noi al 10° minuto - ha spiegato il tecnico del Real Madrid -. È un segno di quanto lavoro ci sia ancora da fare". "Dobbiamo accettarlo con calma, ma con rigore - ha aggiunto -. Fa male". "C'è più da analizzare la partita che il rendimento generale. Siamo ancora all'inizio del lavoro. Dopo 9' eravamo già sotto di due gol - ha continuato Xabi Alonso -. In questo momento non dobbiamo diventare pazzi e perdere la testa, dobbiamo essere più concentrati come nel secondo tempo". "Dobbiamo migliorare ancora molto. La gara di oggi rappresenta la fine della stagione, non l'inizio di quella nuova - ha aggiunto -. Ora le sensazioni non sono delle migliori analizzando la gara. Bisogna pensare che c'è ancora tanto da poter migliorare". "Vinicius e Mbappé insieme? - ha concluso il tecnico del Real - Oggi la squadra non ha funzionato, è difficile parlare di situazioni individuali".