Champions League: Busto Arsizio completa l’impresa, Trento-Perugia in semifinale

VOLLEY

Tre semifinaliste nel femminile e due nel maschile: l'Italia pallavolistica ottiene un altro grande risultato in Europa

La Unet e-work Busto Arsizio supera l'ostacolo Eczacibasi VitrA Istanbul ed è tra le prime quattro squadre della CEV Champions League. È un altro successo per il volley italiano femminile, che porta in semifinale ben tre formazioni di Serie A1 (oltre alle farfalle, anche A. Carraro Imoco Conegliano e Igor Gorgonzola Novara). Dopo la vittoria dell'andata, le bustocche approcciano al meglio la partita vincendo nel finale un primo set equilibrato e ripetendosi nel secondo e decisivo parziale, quello che ha certificato la qualificazione. Il match si è poi chiuso 1-3 (23-25, 22-25, 25-22, 26-28) per le ragazze di Musso, che trovano così la 16ª vittoria su 18 partite da quando il giovane tecnico piemontese è stato promosso head-coach. CEV

Esulta anche la Trentino Itas, che vince in scioltezza il ritorno contro i tedeschi del Berlin Recycling Volleys raggiungendo in semifinale la Sir Sicoma Monini Perugia. Dopo quello ai quarti di finale contro la Leo Shoes Modena, agli umbri toccherà un altro derby italiano per provare a conquistare la finale di CEV Champions League in quel di Verona all'AGSM Forum.

Eczacibasi VitrA Istanbul-Unet e-work Busto Arsizio 1-3 (23-25, 22-25, 25-22, 26-28)

- Eczacibasi: Boskovic 13, Arici 11, Sahin 2, Guveli 6, Thompson 5, Sahin 6, Memis (L), Sebnem Akoz (L), Baladin 11, Ogbogu 3, Mirkovic, Durul 8, Yildirim 4. Non entrate: Rigdon. All. Motta.

- Busto Arsizio: Poulter 1, Olivotto 1, Gennari 8, Gray 13, Mingardi 12, Stevanovic 13, Leonardi (L), Cucco (L), Bonelli 1, Piccinini 2, Escamilla 9, Bulovic 6, Herrera Blanco 7. All. Musso.

Trentino Itas-Berlin Recycling Volleys 3-0 (25-22, 25-21, 25-14)

- Trento: Lucarelli 8, Lisinac 4, Nimir 12, Kooy 3, Podrascanin 5, Giannelli, Rossini (L), Sosa Sierra 4, Michieletto 5, Sperotto, Argenta 3, Cortesia 2, De Angelis (L). All. Lorenzetti.

- Berlino: Carle 3, Brehme 2, Grankin 4, Tuia 7, Eder 7, Patch 8, Zenger (L), Kessel 1, Pujol, Le Roux, Moraes 3, Michelucci 1, Kaliberda 2. Non entrati: Kowalski. All. Enard.

