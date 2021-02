Champions League: colpo Busto Arsizio, Trento vince a Berlino

VOLLEY

Qualche problema di formazione per l'Eczacibasi e le farfalle ne approffitano vincendo 3-1. Stesso risultato per i trentini

La tre giorni di CEV Champions League si chiude nel migliore dei modi per l'Italia, che trova due successi importanti con Unet e-work Busto Arsizio e Trentino Itas. Le farfalle hanno superato 3-1 (25-19, 15-25, 25-17, 28-26) l'Eczacibasi VitrA Istanbul nell'andata dei quarti di finale, merito di una prova combattiva di fronte a un'avversaria che si presentava con assenze importanti - oltre a Baladin e Sahin, rimaste in Turchia per Covid, forfait per le statunitensi Thompson e Ogbogu - ma pur sempre temibile.

Primo passo verso la sua sesta semifinale europea anche per gli uomini di Lorenzetti, che di scena in Germania hanno espugnato in quattro set (19-25, 23-25, 28-26, 17-25) la Max-Schmeling-Halle dei padroni di casa del Recycling Volleys di Berlino.

Unet e-work Busto Arsizio-Eczacibasi VitrA Istanbul 3-1 (25-19, 15-25, 25-17, 28-26)

- Busto Arsizio: Poulter 3, Olivotto 7, Gennari 11, Gray 14, Mingardi 19, Stevanovic 12, Leonardi (L), Piccinini. Non entrate: Bonelli, Cucco (L), Escamilla, Bulovic, Herrera Blanco. All. Musso.

- Istanbul: Boskovic 30, Arici 4, Sahin 7, Guveli 8, Mirkovic 2, Yildirim 2, Sebnem Akoz (L), Rigdon 5. Non entrate: Memis (L), Atlier, Buzlutepe, Ogbogu, Durul, Tasdemir. All. Motta.

Berlin Recycling Volleys-Trentino Itas 1-3 (19-25, 23-25, 28-26, 17-25)

- Berlino: Tuia 2, Eder 3, Patch 16, Carle 18, Brehme 6, Grankin 2, Zenger (L), Baghdady, Kessel, Pujol. Non entrati: Kowalski, Le Roux, Moraes. All. Enard.

- Trento: Podrascanin 11, Giannelli 3, Lucarelli 10, Lisinac 12, Nimir 28, Kooy, Rossini (L), Michieletto 6, Sperotto, Sosa Sierra. Non entrati: Cortesia, Argenta, Pol, De Angelis. All. Lorenzetti.

