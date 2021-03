Challenge Cup, la finale d'andata di Milano è in diretta streaming su SportMediaset.it

VOLLEY MASCHILE

Alle ore 19:00 la battuta d'inizio. Medei, coach dei turchi, torna all'Allianz Cloud dopo un passato da vice alla Sparkling Milano

di

GIACOMO MAGNANI

Appuntamento con la storia per l’Allianz Milano: questa sera, in diretta streaming su sito e app di SportMediaset.it alle ore 19:00, la formazione di Roberto Piazza scende in campo per la finale della Challenge Cup. L’Allianz Cloud sarà il palcoscenico della gara d’andata che mette di fronte Milano allo Ziraat Bankasi SK Ankara per l’ultimo confronto che assegna il trofeo (il ritorno si giocherà mercoledì 24 in Turchia). Allianz Powervolley Milano

Una storica finale per il club del presidente Lucio Fusaro, solo assaporata lo scorso anno prima dello stop alle competizioni per la pandemia. Dopo aver battuto in semifinale l’Halkbank, è un’altra squadra di Ankara l’avversario dei meneghini: lo Ziraat Bankasi che ha chiuso al primo posto il campionato turco ed è guidato in panchina dall’italiano Giampaolo Medei. Nel curriculum del coach di Treia anche un passato da vice-allenatore proprio a Milano, ai tempi della Sparkling che disputava le partite casalinghe all'Allianz Cloud (all'epoca, PalaLido).

A guidare il gruppo ci sarà Roberto Piazza, tecnico dei meneghini, che parla così alla vigilia della finale d’andata: "Siamo in finale e già questo è straordinario: prepariamola, godiamocela e viviamola nel migliore dei modi. Sarà una finale complicatissima, anche perché la gara di ritorno con eventuale golden set sarà in casa turca. Questa finale che ci siamo conquistati è la manifestazione che stiamo giocando bene: inutile dire che abbiamo il 50% di possibile di portare a casa un titolo in un anno così complicato. Sarebbe il giusto premio per i sacrifici e per il gruppo".