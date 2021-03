CEV Cup, Monza superlativa nella finale d'andata: Galatasaray surclassato 3-0

VOLLEY FEMMINILE

Alle brianzole basta vincere due set nel ritorno a Istanbul per sollevare il secondo titolo europeo dopo la Challenge Cup del 2019

La Saugella Monza fa sua la gara di andata della finale di CEV Cup battendo il Galatasaray HDI Istanbul con un 3-0 (25-23, 25-15, 25-16) che non lascia spazio a interpretazioni, considerando oltretutto le diverse assenze di livello nelle fila della formazione turca (out la top scorer Rychljuk, Cayirgan e Uygur). All'Arena di Monza arriva una prova concreta delle ragazze di Marco Gaspari, brave ad imprimere fin dall'inizio del confronto ritmo e costanza. Vero Volley Monza

Le turche reggono il passo delle monzesi nelle fasi iniziali del primo set arrivando fino all'aggancio al 23-23. Con esperienza e decisione, Monza riesce a chiuderlo a proprio favore, spegnendo così l'entusiasmo delle avversarie. Da lì in poi è una sinfonia rosablù. Prese le misure a Kosheleva, principale terminale offensivo delle ospiti, Monza viaggia sul velluto portandosi a casa una vittoria importantissima in vista del match di ritorno, fissato il 23 marzo ad Istanbul, nel quale alle monzesi basterà vincere due set per portarsi in Italia la seconda coppa continentale in ordine di importanza.

Saugella Monza-Galatasaray HDI Isntabul 3-0 (25-23, 25-15, 25-16)

- Monza: Heyrman 14, Van Hecke 17, Orro 1, Begic 6, Danesi 11, Meijners 12, Parrocchiale (L), Squarcini, Orthmann 3. Non entrate: Carraro, Negretti (L), Obossa, Davyskiba. All. Gaspari.

- Istanbul: Aydin 8, Eroglu 5, Akin 2, Keskek Sezen 5, Onal 1, Kosheleva 18, Karadayi (L), Ericek 1, Karaagac 1, Salih, Hacimustafaoglu 1. Non entrate: Yesilirmak. All. Guneyligil.