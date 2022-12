Cavuto, Lavia e Sbertoli cantano per sostenere la ricerca contro il cancro: ecco il loro primo brano

PALLAVOLO

L’intero ricavato dell’operazione realizzata dai giocatori di Trentino Volley verrà devoluto al Centro di Protonterapia di Trento, eccellenza nella ricerca e nella cura dei tumori

A metà novembre si sono trovati in uno studio di registrazione. Non per raccogliere un’intervista (come è spesso capitato durante la loro carriera di atleti) bensì per dare vita a una canzone natalizia. Assieme al maestro Luca Michi e grazie alla collaborazione di Alberto Lagormarsini, Vladi Tosetto e Franco Cristaldi, che hanno curato la produzione, gli arrangiamenti e il video musicale, è stato così inciso il brano “Insieme”. Il testo e le voci sono esclusivamente dei tre pallavolisti, ormai noti al grande pubblico con il soprannome di “Cavalli”, che hanno trovato le parole adatte alla melodia proprio durante una trasferta di Champions League in Repubblica Ceca.

Da oggi è possibile scaricare il brano direttamente dal sito www.progettoinsieme.it previo una donazione spontanea. L’intero ricavato dell’operazione verrà devoluto al Centro di Protonterapia di Trento, eccellenza nella ricerca e nella cura dei tumori.