Cattaneo confuso sulla pericolosità del volley: "Surreale, interpretazione sbagliata"

Il presidente federale, Bruno Cattaneo, torna sulla curiosa classifica redatta dal Politecnico di Torino che condanna la pallavolo come sport più esposto al contagio, superando addirittura alcune discipline come il calcio, il rugby, la boxe. "Non me l'aspettavo, è surreale - ammette il capo della FIPAV. Penso che ci sia stata confusione".