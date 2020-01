Caserta ci ripensa: “In campo regolarmente contro Brescia”

Volley femminile

di

Giacomo Magnani

Da dove cominciare per raccontare la situazione che c’è in casa VolAlto 2.0? Il caos regna sovrano dal 27 dicembre scorso, quando il club ha svincolato ben cinque giocatrici (Bechis, Cruz, Gray, Alhassan, Holzer) ed esonerato Beppe Cuccarini, tecnico campione d’Italia nel 2002 con Bergamo.

Domani la sfida salvezza contro la Banca Valsabbina Millenium Brescia, senza che il mercato abbia portato quei rinforzi necessari per rimpinguare un roster ora formato da appena sei giocatrici: Dalia, Poll, Simon, Garzaro e i due liberi Ghilardi e Ameri. Impossibile anche solo abbozzare un’ipotetica formazione.

Da qui la richiesta avanzata alle bresciane di rinviare la partita, così da permettere alla VolAlto 2.0 almeno di organizzare un 6+1 con cui scendere in campo. Il rifiuto della dirigenza bianconera ha scatenato Nicola Turco, Presidente di Caserta, che aveva lanciato un’assurda provocazione: “Scenderemo in campo con 14 ragazzine. Brescia batte e le nostre bambine si spostano. Applaudiremo le avversarie a ogni punto”.

Qualche ora più tardi la situazione si è ricomposta: Caserta disputerà regolarmente il match di campionato. Al gruppo verranno aggregate una parte delle ragazze che oggi partecipano al campionato regionale di Serie C: “Riteniamo giusto scendere in campo, anche non al completo. Il Presidente Turco ha parlato con le giocatrici ed ha chiesto loro di difendere sul taraflex l’orgoglio di una società che, seppur da poco affacciata nelle sfere alte del volley italiano, mira a diventarne sempre più protagonista”.

Sul fronte mercato non ci sono movimenti. L’acquisto di Mislina Kılıç, schiacciatrice classe ’96 proveniente dal Beşiktaş, è bloccato per problemi di transfer con la Federazione turca. E tra i programmi della società non è previsto l’inserimento di alcuna giocatrice italiana. La squadra dal 3 gennaio è stata affidata al vice allenatore, Guido Malcangi, che avrà il compito di guidarla da qui fino a fine stagione.

Per Nicola Turco arriva però anche una bella notizia. Il Comune di Caserta ha infatti dato il via libera alla VolAlto 2.0 per la costruzione del 'Villaggio del volley', academy per le bambine che vogliono avvicinarsi alla pallavolo, con alloggi, palestre e un centro di fisioterapia per atlete.

Il match tra Caserta e Brescia, in programma mercoledì 15 gennaio alle 20:30, potrete seguirlo in diretta su sito e app di SportMediaset.