Casalmaggiore si iscrive e svela il roster: torna Lloyd, ecco Rosamaria

La VBC èpiù Casalmaggiore riparte e lo fa con una conferenza stampa in cui è il presidente Massimo Boselli a tagliare il nastro per la stagione 2020/21. Introducendo un'annata (quella alle porte) anomala e facendo chiarezza su quello che sarà il nuovo progetto VBC. "È un anno difficile quello passato e un anno difficile è quello che si presenta - commenta Boselli. Ma abbiamo messo in campo tutte le nostre energie e risorse".