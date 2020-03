Casalmaggiore dona felpe e tute ai volontari dell'ospedale da campo di Cremona

VOLLEY FEMMINILE

Grande cuore per la èpiù Pomì, che in un periodo di grave emergenza per il territorio casalasco ha pensato bene di aiutare infermieri, volontari e medici della ONG americana Samaritan’s Purse che in questi giorni hanno allestito un ospedale da campo a Cremona.

Un centinaio di felpe e di tute di Casalmaggiore sono infatti state donate dalla società di pallavolo casalasca per riscaldare le nottate all’addiaccio nelle tende dell’ospedale da campo. A fare da tramite per la consegna è stata la Protezione Civile, che ha poi ottenuto il materiale grazie a un responsabile del comune di Cremona. Un gesto concreto molto importante per dare una mano a chi, sotto la tensostruttura dell’ospedale Maggiore di Cremona, continua a lottare contro il tempo e a curare i malati di coronavirus.