Campionati, sospensione o no? La Lega attende il Governo e propone: "Cancelliamo la VNL"

VOLLEY FEMMINILE

La decisione sul destino dei campionati di Serie A1 e A2 femminile non è ancora stata presa. Dal CdA di Lega Pallavolo Serie A Femminile emerge infatti la volontà di conoscere le intenzioni di autorità politiche, sanitarie e sportive in relazione all'emergenza coronavirus prima di assumere ulteriori decisioni. Tanta la confusione che il weekend sportivo si è portato dietro, generata secondo la Lega da un DPCM non chiaro in alcuni punti: "Si autorizzavano le partite a porte chiuse, ma si stabiliva il divieto di entrare e uscire dalle zone rosse".

Il CdA si confronterà già domani, martedì 10 marzo, con tutte le società consorziate per cominciare ad analizzare le possibili conclusioni dei campionati in corso. Inoltre è stato richiesto con urgenza alla CEV un tavolo di lavoro per affrontare il problema del proseguimento delle coppe europee, che consenta alle squadre italiane la piena tutela della propria partecipazione. Infine il CdA, in considerazione del complicarsi dei calendari in ragione dell’espandersi dell’epidemia da coronavirus in tutti i continenti, chiederà ufficialmente alla FIPAV di sottoporre alla FIVB la cancellazione dell'edizione 2020 della Volleyball Nations League.