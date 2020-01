Busto e Novara in scioltezza, Monza ancora sconfitta

16ª GIORNATA

Sono tanti i risultati netti nella 16ª giornata del campionato di Serie A1 femminile. Vincono tutte le formazioni in testa alla classifica (ad eccezione della Saugella Monza), che possono così prepararsi con mente libera ai quarti di finale di Coppa Italia in programma mercoledì 29 gennaio.

Ha vita facile l’Unet E-Work Busto Arsizio nella trasferta in quel di Montichiari contro la Banca Valsabbina Millenium Brescia. 25-19, 25-19, 25-20: con questi parziali le ragazze di Lavarini rispondono alla vittoria di Conegliano con Casalmaggiore. Giornata da dimenticare, invece, per le leonesse bianconere, che non hanno retto il ritmo imposto delle farfalle fin da inizio match. Top scorer Britt Herbots con 18 punti.

Ancora più evidente la vittoria dell’Igor Gorgonzola Novara sulla Lardini Filottrano. Il primo set è l’unico che vive di equilibrio, con la Lardini che dopo essere stata sotto reagisce passando addirittura in vantaggio. Sul finire sono però le piemontesi ad avere la meglio (25-21), che poi replicano nei parziali successivi con i netti risultati di 25-17 e 25-13. Ottava sinfonia consecutiva per le ragazze di Barbolini.

Un’altra sonora sconfitta per la Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta, che nonostante l’arrivo di Harris non ha potuto dire la sua sulla Reale Mutua Fenera Chieri vincente per 3-0 (25-16, 25-17, 25-10).

La Savino Del Bene Scandicci dimentica in fretta la sconfitta al tie-break contro Cuneo rifilando un secco 3-0 (25-16, 25-23, 25-13) alla Zanetti Bergamo, totalmente sballata rispetto all’ottima prova di settimana scorsa contro Monza.

Saugella che incappa nella quarta sconfitta consecutiva tra campionato e coppa. A negare la prima vittoria a Carlo Parisi sulla panchina delle brianzole è la Bosca S. Bernardo Cuneo, che dopo quello di settimana scorsa fa suo un altro tie-break (questa volta fuori casa alla Candy Arena) con i seguenti parziali: 26-28, 22-25, 25-19, 25-21, 11-15.

Chiude il programma la sofferta vittoria da tre punti de Il Bisonte Firenze sulla Bartoccini Fortinfissi Perugia, che dopo aver vinto il primo parziale non si ripete in quelli successivi: 3-1 è il risultato finale (25-19, 19-25, 23-25, 17-25), con le ragazze di Caprara che tornano così alla vittoria dopo un periodo pieno di difficoltà.

RISULTATI E CLASSIFICA