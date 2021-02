Busto Arsizio da favola, Monza battuta 3-0. Scandicci torna al 4º posto

VOLLEY FEMMINILE

Diversi i recuperi di Serie A1: Perugia sempre più vicina alla salvezza, domani Trento-Casalmaggiore

Prosegue il momento d'oro della Unet e-work Busto Arsizio, che nel recupero della 14ª giornata di campionato fa in un sol boccone la Saugella Monza. Tre set quasi perfetti per le bustocche, chiusi con i punteggi di 25-22, 25-23, 25-22. Brianzole che faticano soprattutto a muro, trovandosi a lottare nei primi due parziali perdendosi però sul più bello. Difficile trovare una migliore in campo per le ragazze di Marco Musso, vero protagonista di una squadra che ha svoltato con la sua promozione a primo allenatore. Farfalle che si proiettano così a sole tre lunghezze dal quinto posto presidiato dalla Reale Mutua Fenera Chieri. UYBA Volley

Piemontesi che, oltretutto, sono state sorpassate al quarto posto dalla Savino Del Bene Scandicci. Vittoria di carattere per le toscane, con la Zanetti Bergamo ad alzare bandiera bianca dopo tre set (25-15, 25-19, 25-20). Successo importante anche per la Bartoccini Fortinfissi Perugia, che in rimonta (22-25, 25-17, 25-20, 24-26, 13-15) conquista due punti fondamentali in chiave salvezza sul campo della Bosca S.Bernardo Cuneo. Le lunghezze di distanza dalla Banca Valsabbina Millenium Brescia - ultima della classe - sono di nuovo tre, come il numero di partite che mancano per chiudere la regular season.

Unet e-work Busto Arsizio-Saugella Monza 3-0 (25-22, 25-23, 25-22)

- Busto Arsizio: Gennari 8, Stevanovic 8, Poulter 2, Gray 16, Olivotto 7, Mingardi 10, Leonardi (L), Piccinini, Herrera Blanco. Non entrate: Cucco (L), Bulovic, Bonelli, Escamilla. All. Musso.

- Saugella Monza: Meijners 5, Danesi 3, Van Hecke 11, Orthmann 17, Heyrman 7, Carraro 3, Parrocchiale (L), Begic 3, Squarcini 2, Obossa, Negretti (L), Davyskiba. Non entrate: Orro, Casarotti. All. Gaspari.

Savino Del Bene Scandicci-Zanetti Bergamo 3-0 (25-15, 25-19, 25-20)

- Scandicci: Pietrini 10, Popovic 6, Stysiak 12, Vasileva 12, Lubian 7, Malinov 4, Merlo (L), Bosetti 3, Cecconello 1. Non entrate: Drewniok, Camera, Samadan, Courtney, Carocci (L). All. Barbolini.

- Bergamo: Loda 8, Moretto 3, Faucette Johnson 12, Enright 1, Dumancic 3, Valentin, Fersino (L), Lanier 8, Mio Bertolo 3, Prandi 1, Faraone. Non entrate: Marcon. All. Turino.

Bosca S.Bernardo Cuneo-Bartoccini Fortinfissi Perugia 2-3 (22-25, 25-17, 25-20, 24-26, 13-15)

- Cuneo: Ungureanu 18, Zakchaiou 14, Bici 22, Giovannini 16, Candi 13, Signorile, Zannoni (L), Gay, Stijepic, Turco. Non entrate: Battistino, Fava. All. Pistola.

- Perugia: Havelkova 20, Aelbrecht 7, Ortolani 17, Carcaces 14, Koolhaas 11, Di Iulio 3, Cecchetto (L), Angeloni 4, Mlinar 1, Agrifoglio, Scarabottini. Non entrate: Casillo, Rumori (L). All. Mazzanti.

RISULTATI E CLASSIFICA