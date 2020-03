Bergamo, dal volley arrivano 150mila euro per l'Ospedale Papa Giovanni XXIII

BENEFICENZA

La Foppapedretti del Presidente Bonetti e il title sponsor di Bergamo, Zanetti Formaggi, si stringono attorno alla propria città. Insieme, le due aziende hanno donato la bellezza di 150mila euro all’Ospedale Papa Giovanni XXIII per sostenere la cura delle persone colpite da coronavirus in questo drammatico momento.

“Il gruppo Foppapedretti, del quale fa parte anche il Volley Bergamo, si è mosso subito per contrastare questa terribile emergenza", spiega il Presidente Luciano Bonetti. Il DNA della Zanetti Bergamo da sempre rappresenta lo spirito della sua città: resistenza, coraggio, sacrificio e, soprattutto, la capacità di rialzarsi anche quando la vittoria sembra aver preso una strada diversa. Lo sa il mondo della pallavolo, lo sanno le tante stelle che hanno illuminato il campo da gioco. Lo sanno le tante ex che ora si stringono alla città lanciando messaggi di affetto e di incoraggiamento verso i bergamaschi: da Lo Bianco a Cacciatori, da Piccinini a Blagojević e Sylla, solo per citarne alcune.

