Beretta e Parrocchiale protagonisti sul palco del WMF

MONZA

Oltre dieci minuti di intervento di grande interesse sul tema dello sport e non solo, al tempo del COVID-19. Beatrice Parrocchiale, libero della Saugella Monza, e Thomas Beretta, centrale e capitano della Vero Volley Monza, collegati dall’Arena di Monza, sono stati protagonisti sul Mainstage del Web Markering Festival 2020, evento annuale dedicato al mondo del web e del marketing quest’anno organizzato online complice l’emergenza coronavirus.

I due giocatori del Consorzio Vero Volley hanno raccontato come il mondo dello sport, in particolare quello della pallavolo, ha reagito nella situazione di emergenza e di stop forzato dell’attività direttamente dal luogo nel quale sono abituati a gioire e dal quale, anche attraverso l’Innovazione, la pratica sportiva dovrà ripartire.

"Credo sia stato un momento duro per ogni atleta – ha dichiarato Beatrice Parrocchiale. Questo stop nel momento clou della stagione non è stato semplice da superare, anche perché ci avvicinavamo al periodo caldo del campionato, quello dei play-off. Devo dire però che la società ci ha sempre seguito, facendoci allenare con programmi personalizzati anche da casa".

"Essendo un atleta di alto livello, lo sport ti concede la possibilità di essere un esempio per la società e protagonista per il coinvolgimento delle famiglie e dei ragazzi grazie alla passione e all’entusiasmo – ha commentato Thomas Beretta. In particolare giocare per una società come il consorzio Vero Volley, con un’attività sul territorio che comprende 1600 atleti, 9000 bambini nelle scuole, due squadre in Serie A1, richiede un grande senso di responsabilità con comportamenti volti a sottolineare l’importanza del valore dello sport".