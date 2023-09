Bambina morta per schianto Freccia Tricolore: 1' di silenzio alla finale di Eurovolley  

© Foto da video

Stasera, prima della finale degli Europei di volley maschile fra l'Italia e la Polonia, in programma alle ore 21 al Pala Eur di Roma, verrà osservato un minuto di raccoglimento per onorare la memoria della bambina di 5 anni che ha perso la vita in seguito allo schianto di un mezzo delle Frecce Tricolori all'aeroporto di Caselle a Torino. Lo rende noto la Federvolley. La bambina stava assistendo con la famiglia al passaggio della pattuglia acrobatica. Confermata la presenza alla finale del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.