Angeloni rinnova con Perugia: capitana anche nel 2020/21

Come annunciato nei giorni scorsi, la Bartoccini Fortinfissi Perugia ha confermato Veronica Angeloni anche per il 2020/21. Per la schiacciatrice sarà la seconda stagione in Umbria da capitana. Angeloni, dal GF alla Serie A1 con Perugia

Veronica Angeloni è una delle protagoniste del mondo dello spettacolo: tante comparse in televisione, tra cui la partecipazione a un'edizione del Grande Fratello VIP, e ora di nuovo sui taraflex di Serie A1 da capitana della Bartoccini Fortinfissi Perugia.





"Sono troppo felice del fatto che la Bartoccini Fortinfissi abbia voluto rinnovarmi - ammette Angeloni. Per me Perugia è come una famiglia: le persone, lo staff, l’allenatore sono tutte persone con un grande cuore e quindi farne parte mi fa sentire una di famiglia, sono super entusiasta, non vedo l’ora di ricominciare. Non potevo chiedere di meglio".

Altre conferme in arrivo per le magliette nere, che nel 2020/21 punteranno ancora su Giada Cecchetto e Luisa Casillo. Il nuovo opposto sarà Serena Ortolani, che prenderà quindi il posto di Rosamaria Montibeller: per la brasiliana contatti in corso con la èpiù Pomì Casalmaggiore.

