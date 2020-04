Perugia chiude per Ortolani e conferma Angeloni, in arrivo le sorelle Di Iulio

VOLLEYMERCATO

La prossima squadra di Serena Ortolani sarà la Bartoccini Fortinfissi Perugia. La Wealth Planet ha battuto la concorrenza di Cuneo e Brescia chiudendo per la ex-capitana della Saugella. Al PalaBarton dovrebbero approdare anche Isabella e Chiara Di Iulio, sorelle in arrivo rispettivamente da Monza e Novara. Angeloni, dal GF alla Serie A1 con Perugia Instagram

Instagram Veronica Angeloni è una delle protagoniste del mondo dello spettacolo: tante comparse in televisione, tra cui la partecipazione a un'edizione del Grande Fratello VIP, e ora di nuovo sui taraflex di Serie A1 con la Bartoccini Fortinfissi Perugia.





Instagram

Non solo novità, ma anche conferme. La schiacciatrice Veronica Angeloni farà parte del roster rossonero anche per il 2020/21, così come la centrale Luisa Casillo e il libero Giada Cecchetto.