Agüero, rottura del tendine d’Achille: carriera finita?

Titoli di coda sulla carriera di Taismary Agüero. Nel corso del 1º set della sfida tra la sua Montale e Soverato, l'italo-cubana è finita a terra accusando un forte dolore al tendine d'Achille. L'impietoso certificato medico ne ha accertato la rottura. Difficile, a quasi 43 anni, rientrare dopo un infortunio così pesante.

Nata a Yaguajay, Cuba, ma naturalizzata italiana, è tra le giocatrici più rappresentative della pallavolo mondiale. Atleta infinita, che a più riprese ha annunciato il ritiro dal volley seppur tornando sempre sui suoi passi per continuare a coltivare la sua grande passione. E ora l'impressione che questa storia irripetibile sia veramente giunta al capolinea.

2 ori olimpici, 2 Mondiali, 2 Europei, 2 Scudetti e tanti altri trofei nella bacheca di un'icona di questo sport. Approda in Serie A1 nel 1998 all'allora Despar Perugia di Massimo Barbolini, e l'Italia da quell'anno è diventata la sua casa. È il paese in cui si è sposata nel 2006 con Alessio Botteghi e dove nel 2014 e tre anni più tardi nascono Pietro e Rafael. Nel 2007 "Tai" ha ottenuto la cittadinanza italiana dopo che nel 2001, durante la partecipazione della Nazionale cubana al Montreux Volley Masters, si è rifugiata nel nostro Paese per scappare dall'imposizione del suo governo di rientrare in patria.

Da due stagioni è capitana dell'Exacer Montale, squadra di Serie A2 che giusto nella scorsa stagione ha conquistato la promozione e che faceva di Tai Agüero un elemento fondamentale della rosa.