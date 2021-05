A Trento finisce un'era: Giannelli passa a Perugia

Un regista da Oscar per la Sir Safery Conad Perugia, che dal 2021/22 si affiderà alle mani di Simone Giannelli. Enfant prodige del volley italiano, si chiude dopo undici stagioni l’avventura con l'Itas Trentino di uno dei giocatori in assoluto più rappresentativi nella storia del club gialloblù. Il pilastro della Nazionale è entusiasta di prendere la guida della macchina bianconera: "Perugia è una piazza molto importante ed una società che punta in alto. Ha già raggiunto traguardi notevoli, ma ne cerca altri ancora maggiori. E questa è la stessa cosa che voglio fare io".