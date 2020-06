FalascaMemoryDay, il mondo del volley ricorda Miguel Ángel Falasca

UN ANNO FA

di

GIACOMO MAGNANI

È già passato un anno dalla scomparsa tanto improvvisa quanto dolorosa di Miguel Ángel Falasca, allenatore della Saugella Monza che con il consorzio Vero Volley aveva instaurato un forte legame che ha sempre avuto il progresso come obiettivo finale. 365 giorni dopo, la società della presidente Marzari dedica al gentiluomo spagnolo una giornata intera, il #FalascaMemoryDay. Per dimostrare che il rapporto con Miguel non si è fermato a quel 22 giugno 2019. Per dimostrare che, anche in sua assenza, Miguel è rimasto per il consorzio Vero Volley un modello da seguire, un punto di riferimento su cui basarsi per costruire il futuro. Il ricordo di Falasca

E lo dimostrano le parole del presidente del consorzio Vero Volley, Alessandra Marzari: "Ci sei veramente mancato tanto. Abbiamo però mantenuto fede a quello che avremmo fatto con te. La Miguel Ángel Falasca Academy, il nostro corso per gli allenatori, è una realtà. E anche l'Index che porta il tuo nome presto sarà pronto".

"Ci sono mancate le tue intuizioni brillanti, la tua intelligenza, la tua esperienza. Abbiamo conservato in questo anno soprattutto il pensiero della tua leggerezza, e in qualche modo ci hai accompagnato. Nei momenti in cui c’era tensione, quando le cose non andavano bene, pensare a com’eri tu in quelle situazioni è stato di grande aiuto. Alla fine, sei stato con noi".

Dopo una vita passata nel settore maschile, Miguel da solo un anno si era approcciato alla pallavolo femminile conquistando immediatamente una Challenge Cup, la prima coppa europea per il consorzio Vero Volley, e raccogliendo consensi da appassionati e addetti ai lavori. Indubbiamente, un personaggio che ancora avrebbe potuto regalare molto al mondo della pallavolo.