Sabatini duro con Conte: "Marotta, infortuni e calendario: vive di alibi"

Sandro Sabatini duro con Conte dopo Juventus-Napoli: “Credo di aver visto un Napoli che ha fatto una figura dignitosa con i giocatori che ha. Se Conte vive di alibi e si tormenta su chi non ha, su Marotta, sui falli e sui rigori, se dice che giocano sempre gli stessi e mette fuori rosa due giocatori, perde tutto quello che può dare in campo. È un limite di Conte”