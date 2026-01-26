Juventus-Napoli, Russo: "Locatelli ha annientato McTominay"

Clemente Russo commenta a Pressing la sconfitta del Napoli contro la Juventus: “È stato un Napoli opaco. Sbagliava tutti i passaggi, è stato stretto nella sua metà campo. Sono stanchi, sono 5 mesi che giocano gli stessi 13-14 giocatori. La Juve è scesa in campo per vincere la partita, il Napoli è andato a Torino per prendersi un pareggio. Thuram sembrava Pogba, Locatelli ha annientato McTominay, Yildiz è un alieno”.