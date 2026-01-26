La moviola di Genoa-Bologna: il caso Skroupski, ecco perché doveva essere solo ammonito

Graziano Cesari e la moviola di Genoa-Bologna a Pressing: “L’espulsione di Skorupski è un caso nuovo, una casistica particolare. Per l'Uefa è una situazione al limite, per questi casi ha detto: noi vi diamo la nostra interpretazione, cioè dovrebbe essere solo ammonizione, ma non è neanche sbagliato ciò che ha deciso Maresca. Maresca ha deciso che era Dogso e quindi rosso. Skorupski abbatte Vitinha. Maresca va al Var ma non cambia decisione, perché non c’è nessuno in porta, la distanza di Vitinha dalla linea di porta è 37 metri. L’ultimo difendente è a 17 metri dalla porta. Moreo ha segnato così”.