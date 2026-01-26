Roma-Milan e Bartesaghi: il braccio è fuori sagoma? Cesari a Mauro: "Te lo faccio vedere io!"

Graziano Cesari fa la moviola di Roma-Milan: “Rigore per la Roma: il braccio di Bartesaghi è fuori sagoma. Questo è il regolamento e l’applicazione è corretta. Maignan si è lamentato, l’arbitro cerca di mandarlo sulla linea di porta. Maignan non gradisce che l’arbitro lo tocchi e fa un gesto di stizza. Ci sta che Colombo lo ammonisca”. Poi siparietto in studio con Cesari mostra a Mauro cosa significa braccio fuori sagoma: via con le risate! Mauro: “In un calcio che pensa agli interessi del calcio, il rigore per la Roma fa ridere. Non è calcio. Bartesaghi si taglia il braccio?”