Roma-Milan e Bartesaghi: il braccio è fuori sagoma? Cesari a Mauro: "Te lo faccio vedere io!"

Simpatico siparietto tra Graziano Cesari e Massimo Mauro a Pressing. L'ex arbitro mostra il concetto di braccio largo al talent di Sportmediaset che resta poco convinto

26 Gen 2026 - 01:16
00:36 
Graziano Cesari fa la moviola di Roma-Milan: “Rigore per la Roma: il braccio di Bartesaghi è fuori sagoma. Questo è il regolamento e l’applicazione è corretta. Maignan si è lamentato, l’arbitro cerca di mandarlo sulla linea di porta. Maignan non gradisce che l’arbitro lo tocchi e fa un gesto di stizza. Ci sta che Colombo lo ammonisca”. Poi siparietto in studio con Cesari mostra a Mauro cosa significa braccio fuori sagoma: via con le risate! Mauro: “In un calcio che pensa agli interessi del calcio, il rigore per la Roma fa ridere. Non è calcio. Bartesaghi si taglia il braccio?” 

