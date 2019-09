Lego Jurassic World vi porta a caccia di dinosauri

LA RECENSIONE

di

ALBERTO GASPARRI

Chi non hai mai ammirato, e forse temuto, almeno una volta i dinosauri di Jurassic Park sul piccolo o sul grande schermo? Una mastodontica produzione cinematografica che ha avuto un enorme successo e che è sbarcata da tempo anche nel modo dei videogiochi in varie salse. Una di queste porta il marchio Lego, con i protagonisti delle avventure jurassiche riprodotte attraverso i famosi mattoncini colorati. E la serie non poteva non sbarcare anche su Nintendo Switch con Lego Jurassic World, versione per la console ibrida della Grande N del gioco che fece il suo debutto nel 2015. Sviluppato da TT Games e prodotto da Warner Bros. Interactive Entertainment, Lego Jurassic World si ispira a più di due decenni dell'epopea del franchise Jurassic World di Universal Pictures e Amblin Entertainment. Il gioco ricrea le scene indimenticabili dei film Jurassic Park, The Lost World: Jurassic Park, Jurassic Park III e Jurassic World, consentendo ai fan di giocare affrontando momenti chiave e offrendo loro l'opportunità di esplorare a fondo i vasti mondi di Isla Nublar e Isla Sorna.

I giocatori possono assumere i ruoli degli eroi dei film, come il dottor Ian Malcolm, il dottor Henry Wu, Claire Dearing, Owen Grady e altri ancora in 20 livelli di storia, impegnati in una missione per raccogliere preziosa ambra contenente il DNA di dinosauri. Inoltre, con il Dino Customizer, potrete usare il DNA raccolto per creare dinosauri del tutto originali, miscelando e abbinando colori, parti del corpo e abilità o entrare nelle giganti orme dei dinosauri e giocare nei loro panni. All'interno di Lego Jurassic World per Switch sono già presenti tre pacchetti DLC: Jurassic World (accesso a due nuovi veicoli, unità di risposta Jurassic, shuttle Jurassic World, sei nuovi personaggi e altro ancora), Jurassic Park Trilogy Pack numero 1 (accesso a tre personaggi, tra cui Dino Handler, Eric Kirby e Paul Kirby e un nuovo veicolo per il controllo degli animali) e Jurassic Park Trilogy Pack numero 2 (accesso a tre personaggi, tra cui il pilota d'elicottero di Jurassic Park, Lex e Tim Murphy e un nuovo veicolo, la convertibile del dottor Ian Malcolm).

Si tratta di un classico plaform della serie Lego, che abbiamo avuto modo di provare in modo approfondito anche su Switch, ritrovando e riprovando le stesse sensazioni di divertimento e gusto della scoperta di qualche anno fa. Rinfrescato dalla possibilità di giocarlo in mobilità. Il cuore di questo titolo era, è e resta l'esplorazione e anche se non si tratta di un open world, c'è davvero tanto da vedere e trovare, soprattutto nell'isola di Jurassic World. Anche perché le monete, d'oro, d'argento e degli altri colori, sono fondamentali nell'economia del gioco per ottenere trofei e oggetti. Facili da usare i comandi, anche se mancano quelli touch, grazie ai quali si può passare da un personaggio all'altro per sfruttare le abilità di ciascuno e costruire gli strumenti necessari per superare i vari ostacoli. Sono presenti pure numerosi veicoli, tutti molto dettagliati. Come dettagliati e ben realizzati sono i protagonisti, "umani" e animali, le ambientazioni naturali e le mutazioni climatiche.

Bene il reparto audio, con effetti speciali divertenti e una colonna sonora coinvolgente anche se un po' ripetitiva perché sempre basata sul tema del film. Minimal il menù, mentre è davvero ben fatto il resoconto che ci viene proposto a ogni fine di livello, con i vari trofei conquistati, gli oggetti raccolti, i personaggi sbloccati e gli attrezzi e i mezzi a disposizione. Non manca, però, qualche difettuccio tecnico, sia a livello grafico, sia a livello tecnico e di fisica, che un po' guasta il valore generale di questo Lego Jurassic World, visto che non stiamo parlando di un titolo inedito, ma, al contrario, ben sperimentato.

Di davvero fastidioso, però, c'è lo stacco tra il gameplay e i filmati, che spesso interrompono bruscamente l'azione, e il blocco del gioco per colpa del caricamento, a volte quasi improvviso, delle varie scene. Nel complesso, comunque, si tratta di un gioco divertente, non troppo impegnativo (è pur sempre presente un tutorial per superare gli ostacoli più ostici), ma anche resistente sulla distanza, pur non spiccando per spunti particolarmente innovativi. Ma dare la caccia ai dinosauri, che siano virtuali o fatti di mattoncini, fa sempre il suo effetto.