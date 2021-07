Wimbledon: Kyrgios si dimentica le scarpe, il match inizia in ritardo

Simpatico siparietto a Wimbledon con protagonista Nick Kyrgios, il bad boy del tennis mondiale. Nel match dei sedicesimi contro Felix Auger-Aliassime, il tennista australiano si è presentato in campo con delle scarpe da basket, dimenticandosi di mettere nella borsa quelle da tennis. A quel punto Kyrgios ha chiesto a una giudice di linea di andare negli spogliatoi a prenderle. Per la cronaca l'incontro è stato poi vinto dal canadese, che ha approfittato del ritiro del suo avversario per un problema agli addominali sul punteggio di 2-6, 6-1.

Getty Images