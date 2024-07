Wimbledon, Jasmine Paolini batte Navarro in due set e vola in semifinale!

è STORIA!

L’azzurra supera 2-0 Emma Navarro con il punteggio di 6-2, 6-1: ad attenderla la croata Vekic

Jasmine Paolini scrive la storia a Wimbledon































© Getty Images 1 di 17 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Una fantastica Jasmine Paolini approda in semifinale a Wimbledon 2024, regolando la statunitense Emma Navarro in due set con il punteggio di 6-2, 6-1 in meno di un’ora di gioco. L’azzurra sembra partire male nel primo parziale con un break subito, poi però reagisce e si prende di forza il primo set. La seconda partita è un piccolo capolavoro, con un solo game concesso all’americana. Ora la sfida alla croata Vekic per la finalissima. Una vittoria storica: Jasmine diventa la prima italiana nella storia ad approdare in semifinale a Wimbledon.

Straordinaria Jasmine Paolini, che nei quarti di finale del torneo femminile di Wimbledon impiega meno di un’ora per superare Emma Navarro e prendersi la semifinale. L’azzurra gioca un primo parziale di altissimo livello: dopo qualche incertezza che porta al primo break dell’americana, Jasmine trova le forze (e i colpi) per tornare subito in parità e allungare con due turni di battuta rubati consecutivamente, per poi mettere in cassaforte il set con il 6-2 dell’1-0. La partita successiva è un monologo della numero 7 del ranking Wta: un solo gioco concesso a Navarro, che non riesce a trovare contromisure alla supremazia di Jasmine. Paolini strappa di forza il servizio ad Emma per due volte consecutive, archiviando la pratica in cinquantotto minuti totali. Jasmine raggiunge la semifinale di Wimbledon per la prima volta nella sua carriera: ad attenderla la croata Donna Vekic, vittoriosa 2-1 in rimonta contro l’australiana Lulu Sun.