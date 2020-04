Volete il numero della Sharapova? Eccolo | Lei: "Chiamatemi"

Volete mandare un messaggio o chiamare Maria Sharapova, ma non avete il numero? Ora non è più un problema perché l'ex tennista russa ha deciso di renderlo pubblico con un messaggio sui social. Prendete carta e penna ed eccolo: 310-564-7981, Un modo diverso per passare la quarantena: "Mandate i vostri messaggi, risponderò a tutti", dice. L`idea, confessa la 32enne tennista russa ritaratasi qualche settimana fa, è venuta quando nei giorni scorsi ha avuto una conference call con 150 tifosi su Zoom - spinta dallo sponsor - e ha capito "quanto sia importante non perdere il contatto umano in questi giorni"