Volandri si schiera a favore di Sinner: "La sua squalifica sarebbe la più grande ingiustizia della storia"

Il tecnico toscano ha inoltre spiegato in un'intervista rilasciata al Quotidiano Sportivo gli eventuali cambi durante la Coppa Davis che ha portato sì alla vittoria del trofeo per la seconda volta consecutiva, ma che ha causato qualche malumore all'interno della squadra. "Non è semplice farle, resterà sempre la parte più difficile del mio ruolo. Siamo stati i primi a lavorare anche con uno psicologo. Mi è costato lasciare a casa Arnaldi e Cobolli o dire a Musetti che non avrebbe giocato contro l’Australia. Ci è rimasto male, nei giorni prima ha avuto un tennis strepitoso - ha aggiunto Volandri -. Questo è un gruppo di amici, sono pronti a esserci quando un altro ha bisogno. Voglio che la nazionale di tennis rimanga ai vertici a lungo: ciò non significa vincere tutto ogni anno, ma restare sempre fra i top".